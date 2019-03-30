فيديو وصور .. محافظ أسيوط يشارك فى اجتماع مجلس الجامعة ويبحث التعاون لخدمة المجتمع

أسيوط - محمود عجمى

شارك اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، فى جلسة مجلس الجامعة المنعقدة عن شهر مارس 2019 برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة .

وفى مستهل الجلسة رحب الدكتور طارق الجمال بمشاركة الدكتورة مها غانم لأول مرة كعضوة فى المجلس بعد صدور قرار جمهورى بتعينها نائباً لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ جامعة أسيوط، وهو ما يعكس حرص الجامعة على دعم المرأة وتمكينها وخاصةً فيما يشهده مجلس الجامعة من أعداد متزايدة من نسبة السيدات بين عمداء الكليات ، معلناً بذلك اكتمال الهيكل الإدارى لمجلس الجامعة وموجهاً شكره للدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتحمله مسئولية الإشراف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة طوال الأشهر الماضية.

معرباً عن ثقته فى انتماء كافة قيادات الجامعة والكليات وكفاءاتهم وحرصهم على العمل بإخلاص وجهد دءوب من أجل صالح جامعتهم والارتقاء بها وتحقيق التقدم لوطننا الغالى .

وصرح رئيس جامعة أسيوط، أن الجلسة تضمنت أيضاً عرضاً توضيحياً للدكتور وائل خير الدين مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة عن نشاط الوحدة وخدماتها ودورها فى تحويل جامعة أسيوط إلى جامعة من الجيل الثالث لا يقتصر دورها فقط على تخريج الطلاب والباحثين ولكن يمتد أيضاً إلى تخريج شركات ذات صلة بالحركة الصناعية والمساهمة فى صناعة تقدم الوطن وبنائه، وهو ما فطنت له الجامعة مبكراً من خلال إنشائها معهد للدراسات فى 1974 وهو الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط، والمعنى بدعم الحركة البحثية فى مجال صناعة السكر والصناعات المكملة له، وأشار الدكتور طارق أن نشاط الوحدة يأتى متواكباً مع إستراتيجية الجامعة وما يجرى فى جامعات الدول المتقدم، منوهاً إلى جامعة كمبردج البريطانية والتى تمثل نموذج فى ذلك المجال، والتى تضم أكثر من 300 شركة .

ومن جانبه أوضح الدكتور وائل خير الدين أن الوحدة هى أول حاضنة تكنولوجية حكومية تابعة لجامعة مصرية وهى الآن الأكبر من نوعها على مستوى الجمهورية والتى تقدم خدمات استشارية وبحثية وتكنولوجية وقانونية للشركات والهيئات الصناعية والتى نجحت بالفعل فى تخريج خمسة شركات حتى الآن ولازالت تحتضن 25 شركة أخرى ، كما أنها تقوم بتقديم خدمات صيانة لأكثر من 60 ألف مصنع من التابعين لاتحاد الصناعات بموجب برتوكول تعاون بين الجامعة والاتحاد .

وعن أهم مشروعات الحاضنة كشف الدكتور وائل خير الدين إلى أنه خلال الشهر القادم سيتم الانتهاء من تصنيع أول قطار مكون من طابقين وذلك بالتعاون مع سيناف وهيئة السكك الحديد المصرية إلى جانب مشروع مصنع أعلاف الجارى تنفيذه فى كلية الطب البيطرى وفق أحدث النظام العالمية لأول مرة فى مصر، وتصميم صندوق لذبح لحيوانات، إلى جانب تصميم الحاصنة لمشروع توك توك لاب ، إلى جانب ما تقدمه الوحدة من برامج تعليمية وبحثية أون لاين وعن بعد.

معرباً عن استعداد الوحدة للتعاون مع كافة كليات الجامعة النظرية والعملية وذلك بما يحقق صالح الجامعة وتقدمها.



محافظ أسيوط يشارك في اجتماع مجلس الجامعة

محافظ أسيوط يشارك في اجتماع مجلس الجامعة

محافظ أسيوط يشارك في اجتماع مجلس الجامعة

محافظ أسيوط يشارك في اجتماع مجلس الجامعة