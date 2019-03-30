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فوزية عبد الستار المكرمة من الرئيس: أشكر السيسى وجراحة فى مفصل القدم منعت حضورى

السبت، 30 مارس 2019 04:53 م
فوزية عبد الستار المكرمة من الرئيس: أشكر السيسى وجراحة فى مفصل القدم منعت حضورى الدكتورة فوزية عبد الستار
كتب محمد أبو عوض
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قالت الدكتورة فوزية عبد الستار الحقوقية المصرية البارزة، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم كان بمثابة وسام على صدرى، ويعكس تقدير الرئيس للمرأة المصرية، كما أن تكريم المرأة المصرية بشكل عام يساهم فى استكمال دورها فى نهضة الوطن، والحياة العامة.

 

وتابعت الحقوقية البارزة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنها تقدم كامل احترامها وتقديرها وإعتزازها للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكريمها اليوم كواحدة من النماذج المشرفة للمرأة المصرية، التى أثرت الحياة العامة، وكانت مثال للمرأة المصرية.

 

وأكدت "فوزية عبد الستار"أن السبب الرئيسى فى تغيبها إجراء جراحة فى أحد مفاصل القدم، منعها من الحركة، لكنها كانت تتمنى لقاء الرئيس السيسى اليوم.


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