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فنانون يواجهون الحبس والغرامة بتهمة التهرب الضريبى.. تعرف عليهم

السبت، 30 مارس 2019 03:00 ص
فنانون يواجهون الحبس والغرامة بتهمة التهرب الضريبى.. تعرف عليهم ندوة لمنع التهرب الضريبى ـ صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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يواجه عدد من الفنانين أحكاما بالحبس والغرامة، فى اتهامهم بالتهرب من دفع الضرائب على الحفلات والأفلام التى يقيموها ويشاركون فيها.

ويرصد "اليوم السابع" أسماء عدد من هؤلاء الفنانين والشركات المتهمة بالتهرب الضريبى حيث تشمل القائمة:

 تامر عاشور

 

عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، والمستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفى، المطرب تامر عاشور بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

 

 سعد الصغير

 

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وبحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، محاكمة الفنان سعد الصغير، بتهمة التهرب من سداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب، لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.

 

 بوسى

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وبحضور المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب.


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