فتح باب التسجيل للمستشفيات والوحدات الطبية بمنظومة التأمين الصحى غدًا

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور اشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه اعتبارا من الغد تقرر فتح باب التسجيل لكافة المستشفيات والوحدات الطبية العامة والخاصة، فى إطار تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل الذى أقرة الرئيس السيسى، للحصول على استمارات التسجيل وتقديمها يرجى التواصل مع الهيئة على البريد الاليكترونى reg@gahar.gov.eg

وقال إسماعيل، فى تصريحات اليوم، إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات المقررة للبدء فى التسجيل، بمقر الهيئة بمحافظة بورسعيد بالنسبة لمحافظة بورسعيد باعتبارها أولى المحافظات آلتى تم البدء فى تطبيق المنظومة بها.

وأضاف الدكتور أشرف اسماعيل بأن التسجيل لباقى المحافظات متاح اعتبارًا من الغد بمقر الهيئة الكائن ب كورنيش النيل بالمعادى القاهرة ص ب 11 مصر القديمة.