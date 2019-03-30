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غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

السبت، 30 مارس 2019 09:09 ص
غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعى رغم غلق البوغاز .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخى الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، كما شدد  على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة فى الميناء، والتعامل الفورى معها .


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