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غدًا.. أخر موعد لتقديم طلبات الإعلام والمجتمع المدنى للقيد بـ"الوطنية للانتخابات"

السبت، 30 مارس 2019 12:22 ص
غدًا.. أخر موعد لتقديم طلبات الإعلام والمجتمع المدنى للقيد بـ"الوطنية للانتخابات" الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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يعتبر، غدًا الأحد 31 مارس الجارى، هو أخر موعد حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، للمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم الأوراق المطلوبة لاعتمادهما لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك تنفيذ للقرارين الصادرين من الهيئة رقمى 22 و23 لسنة 2018، والخاصين بإنشاء قاعدة بيانات للجهتين بالهيئة.

 

ونصت الهيئة فى قرارها رقم 22 على أن تنشأ بالهيئة قاعدة بيانات لقيد منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية وغيرها، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، والمصرح لهم من الهيئة بمتابعة الانتخابات والاستفتاءات وفقا للضوابط التى أقرتها الهيئة.

 

على أن تتضمن هذه القاعدة اسم المنظمة ورقم وتاريخ القرار الصادر بقبول طلب القيد وتجديده، والانتخابات والاستفتاءات التى تابعتها وأسماء مندوبيها وملاحظات الهيئة على مندوبيها.

 

بينما يتضمن القرار رقم 23 أن تنشأ بالهيئة قاعدة بيانات لقيد المرخص لهم بالعمل فى مصر، من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية وأطقم عملهم المصرح لهم من الهيئة بالتغطية الإعلامية، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بقرار الهيئة.

 

وحددت الهيئة موعد أقصاه 31 مارس الجارى لقيد كل المؤسسات وأفراد أطقمها الذين قاموا بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية التى جرت فى مارس 2018 بقاعدة البيانات بناء على طلب يقدم قبل الموعد المحدد ما لم يطرأ عارض قانونى يحول دون استمرارهم أو يستوجب سحب التصريح السابق صدوره.


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