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عمدة قرية محمد صلاح عن مباراة القمة: "نتمناها هادئة والفوز أهلاوى"

السبت، 30 مارس 2019 03:44 م
عمدة قرية محمد صلاح عن مباراة القمة: "نتمناها هادئة والفوز أهلاوى" المهندس ماهر شتيه عمدة قرية نجريج مركز بسيون
الغربية - مصطفى عادل
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أكد المهندس ماهر شتيه عمدة قرية نجريج مركز بسيون مسقط رأس اللاعب الدولى محمد صلاح، أن مباراة القمة بين قطبى الكره المصرية الأهلى والزمالك، لها طابع خاص لدى جموع المصريين، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تكون مباراة هادئة وتخرج بمظهر يليق بالكره المصرية أمام العالم.

 

وأضاف شتيه، أنه سيتابع مباراة القمة فى منزله وسط عائلته، مؤكدًا على أن مباراة القمة تكون دائما خارج التوقعات، ولكن يتمنى الفوز للنادى الأهلى خاصة بعد سلسلة الفوز التى حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

 


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