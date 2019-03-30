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السبت، 30 مارس 2019 11:07 م
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عروض تنورة خلال مشاركة العاصمة الإدارية الجديدة فى ساعة الأرض

السبت، 30 مارس 2019 10:44 م
عروض تنورة خلال مشاركة العاصمة الإدارية الجديدة فى ساعة الأرض الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
كتب سيد الخلفاوى
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نظمت وزارة البيئة عروض للتنورة والفنون الشعبية بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة تزامنا مع مشاركة مصر ساعة الأرض، كما تم قدم أطفال المدارس عروضا تحث على أهمية المشاركة فى الحفاظ على الأرض وإطفاء الأنوار التى لا نحتاجها لتخفيف الاحتباس الحرارى.

وعرضت الوزارة فيلم قصير عن أهمية ساعة الأرض وأهمية التخفيف من الاحتباس الحرارى للحفاظ على الأرض.

والتقطت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صورا تذكارية مع الحضور وطلاب المدارس والجامعات، حيث قدمت الشكر لكل من شارك فى الحضور وأطفئ الأنوار.

وشاركت العاصمة الإدارية الجديدة فى ساعة الأرض بإطفاء الأنوار لمدة ساعة من 8.30 حتى 9.30 كما أشعل الحضور الشموع بالتزامن مع إطفاء الأنوار للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة اقتناع الدول الكبرى بأهمية مراجعة سياساتها البيئية لتقليل الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية، كما يعد رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.


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