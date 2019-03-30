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السبت، 30 مارس 2019 11:51 م
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عاهل الأردن ورئيس العراق يبحثان تعزيز التعاون وتوحيد المواقف حيال تحديات الأمة

السبت، 30 مارس 2019 11:00 م
عاهل الأردن ورئيس العراق يبحثان تعزيز التعاون وتوحيد المواقف حيال تحديات الأمة الملك عبدالله الثانى العاهل الأردنى
عمان أ ش أ
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بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى مع الرئيس العراقى برهم صالح، فى تونس اليوم السبت، سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه تم خلال اللقاء الذى يعقد، قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تعزيز منظومة العمل العربى المشترك، وتوحيد المواقف حيال مختلف التحديات التى تواجه الأمة العربية.

وشدد الزعيمان الأردنى والعراقى على ضرورة البناء على القمة الثلاثية التى جمعت الأردن ومصر والعراق الأسبوع الماضي، لجهة تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث فى المجالات كافة، وبما يخدم مصالحها ومصالح الأمة العربية.

وأكد العاهل الاردنى وقوف الأردن إلى جانب العراق، بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق فى المزيد من التقدم والازدهار.

وتناول اللقاء عددا من القضايا والتحديات التى تمر بها المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 


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