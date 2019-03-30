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ضبط 5 طن صلصلة مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص فى البساتين

السبت، 30 مارس 2019 11:51 ص
ضبط 5 طن صلصلة مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص فى البساتين حملة تموينية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط 5 طن صلصلة مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح ضباط مباحث تموين القاهرة، بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامه بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر حيث عثر بداخل المخزن على (5,977 طن صلصة – 636 لتر عصائر – 108 كيلو مخللات – 84 عبوة مواد غذائية مختلفة 615 كيلو جرام أغذية حيوانات أليفة)جميعها مجهولة المصدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

 


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