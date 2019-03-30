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ضبط 4071 هاربا من أحكام وتحصيل 145 ألفًا و678 جنيه فى حملة أمنية بالغربية

السبت، 30 مارس 2019 06:08 ص
ضبط 4071 هاربا من أحكام وتحصيل 145 ألفًا و678 جنيه فى حملة أمنية بالغربية حملات أمنية - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4071 هاربين من أحكام، منهم 8 أحكام فى جنايات، و1550 حكمًا جزئيًا، و135 حكمًا مستأنفًا، 2351  فى غرامات، و27 مخالفة كما تم تحصيل 145 ألفًا و678 جنيهًا غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.


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