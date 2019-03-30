ضبط 3 عمال متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة أغطية بالوعات الصرف بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 3 عمال، متهمين بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بمدينة الفيوم، وبحوزتهم غطائي بالوعات صرف صحي من الحديد الزهر.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بالفيوم، بأن كل من "أحمد.ر" (26 سنة-عامل)، ومقيم بدرب الطباخين بقسم أول الفيوم، والسابق اتهامه في قضية سرقة متنوعة وبحوزته "سنجة"، و"أيمن.م" (25 سنة-عامل خردة)، ومقيم بأحد شوارع مدينة الفيوم، والسابق اتهامه بـ5 قضايا مخدرات، وسرقة، وسلاح، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات، و"سعد.ح" (51 سنة-عامل خردة)، ومقيم بمنطقة الصوفي، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، لارتكاب حوادث سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بمدينة الفيوم.

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بالتحريات، أقروا بصحتها وضبط بحوزتهما غطائى بالوعات صرف صحي من الحديد الزهر، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3270 لسنة 2019م جنح قسم ثان الفيوم.