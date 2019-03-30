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ضبط 13 ألف "رول اسكوتش" بلاستيك مجهولة المصدر بالإسكندرية

السبت، 30 مارس 2019 12:43 ص
ضبط 13 ألف "رول اسكوتش" بلاستيك مجهولة المصدر بالإسكندرية جانب من المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ، حملة مكبرة ، على المصانع والمنشآت التجارية  ، أسفرت عن ضبط مصنع لحيازة و إنتاج إسكوتش بلاستيك بدون تراخيص وحيازة اسكوتش مجهول المصدر ، وضبط و تحريز 455 كرتونة اسكوتش بها 13 ألفا و785رول اسكوتش بدون بيانات ومجهولة المصدر ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعرضها على النيابة العامة، وذلك استمرارا لمتابعة الأسواق ، وتشديد الرقابة عليها لضبطها . 
 
 
كما تم ضبط أدوات كهربائية بمنطقة برج العرب مجهولة المصدر و غير مدون عليها بيانات مخالفة للقانون و تم تحريز 2 كرتونة اسبوتات كشاف ، و20 علبة قاطع تيار كهربائى قدرات مختلفة ، و20 لفة سلك دش ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة و تحريز الكميات المضبوطة لعرضها على النيابة العامة .
 
 
 
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