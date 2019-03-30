ضبط 13 ألف "رول اسكوتش" بلاستيك مجهولة المصدر بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ، حملة مكبرة ، على المصانع والمنشآت التجارية ، أسفرت عن ضبط مصنع لحيازة و إنتاج إسكوتش بلاستيك بدون تراخيص وحيازة اسكوتش مجهول المصدر ، وضبط و تحريز 455 كرتونة اسكوتش بها 13 ألفا و785رول اسكوتش بدون بيانات ومجهولة المصدر ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعرضها على النيابة العامة، وذلك استمرارا لمتابعة الأسواق ، وتشديد الرقابة عليها لضبطها .

كما تم ضبط أدوات كهربائية بمنطقة برج العرب مجهولة المصدر و غير مدون عليها بيانات مخالفة للقانون و تم تحريز 2 كرتونة اسبوتات كشاف ، و20 علبة قاطع تيار كهربائى قدرات مختلفة ، و20 لفة سلك دش ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة و تحريز الكميات المضبوطة لعرضها على النيابة العامة .