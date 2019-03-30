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السبت، 30 مارس 2019 11:48 ص
خالد صلاح
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ضبط مواطن يروج لبيع القطع الأثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالجيزة

السبت، 30 مارس 2019 11:40 ص
ضبط مواطن يروج لبيع القطع الأثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالجيزة المتهم عقب القبض عليه
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل بالجيزة، لترويجه لبيع قطع أثرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

رصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام حساب لأحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بنشر مشاركات تتضمن الترويج عن قطع أثرية للبيع نظير مقابل مادى .

أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات السرية، أن مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وضبط جهاز  هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود أثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وباستكمال التفتيش تم العثور على (قطعتين من ضمن القطع المنشورة بغرض الترويج على الحساب يشتبه أن تكون أثرية).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بعثوره على القطعتين المضبوطتين أثناء أعمال المقاولات بأحد الجبال بدائرة مركز شرطة أطفيح، وقيامه بإنشاء الحساب المُشار إليه بغرض الترويج لبيع الآثار للاستفادة من ذلك مادياً.


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