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السبت، 30 مارس 2019 01:19 م
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ضبط عصابة زورت خطابات لفرقة شعبية وهمية للسفر خارج البلاد

السبت، 30 مارس 2019 12:01 م
ضبط عصابة زورت خطابات لفرقة شعبية وهمية للسفر خارج البلاد تزوير مستندات_أرشيفية
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط إثنين من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إستخراج تأشيرات الدول الأجنبية لراغبى السفر بموجب مستندات مزورة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، تورط تشكيل عصابى ضم (  4 أشخاص مقيمين بالإسكندرية ) تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وإستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية والرسمية وسفارات الدول الأوروبية بالبلاد، والحصول بموجبها على تأشيرات دخولها مقابل مبالغ مالية.. إذ تمكن المتهمين من تزوير خطاب منسوب على خلاف الحقيقة لإحدى الجهات الحكومية بالسماح لـ ( 7 مصريين ) بالسفر إلى إحدى الدول الأوروبية بزعم أنهم أعضاء لفرقة فنون شعبية ، وتقديمه لسفارة تلك الدولة بغرض الحصول على تأشيرات دخولها .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (إثنين من المتهمين) وبتفتيش مسكنهما ومقر شركة أحد المتهمان الهاربان تم ضبط  ( 43 ) جواز سفر مصرى بعضهم يحوى تأشيرات دخول لإحدى الدول الأجنبية ( يشتبه فى تزويرها )، وكمية من مطبوعات لشركات خاصة ممهورة ببصمات أختامها بعضها خالى البيانات والآخر بأسماء مهاجرين غير شرعيين يفيد تبعيتهم لتلك الشركات خلافاً للحقيقة ، ومجموعة من كشوف حسابات منسوبة لبعض البنوك يشتبه فى تزويرها.

 


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