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صور.. موجة أمطار ورياح تضرب قرى ومدن القليوبية

السبت، 30 مارس 2019 10:50 ص
صور.. موجة أمطار ورياح تضرب قرى ومدن القليوبية أمطار بالقليوبية
القليوبية ـ إبراهيم سالم
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شهدت مدن وقري محافظة القليوبية، اليوم السبت، سقوط الأمطار المتوسطة وشدة حركة الرياح، مما أدى إلى حالة من الارتباك في حركة المرور على الطرق، خاصة الطريق الزراعى، بسبب سقوط الأمطار وتكدس السيارات وتجمع المياه في مطالع ومنازل الكبارى، ما أدى لإعاقة الحركة.

وناشد مرور القليوبية بقيادة اللواء نبيل العادلي، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وعدم تخطي السرعات المقررة، وترك مساحات كافية بين السيارات منعا لوقوع أى حوادث.

وتم رفع حالة الطوارئ القصوى في أرجاء المحافظة، في الوقت نفسه أعلنت شركات الكهرباء حالة الطوارئ واستمرار العمل على مدار الـ24 ساعة المقبلة للتغلب على ما سينتج عن موجة الطقس السيئ.

وبدوره أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع المديريات، والهيئات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة اليوم.

ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أن المحافظ كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

امطار ورياح بالقليوبية (1)
امطار ورياح بالقليوبية (1)

 

امطار ورياح بالقليوبية (2)
امطار ورياح بالقليوبية (2)

 

امطار ورياح بالقليوبية (3)
امطار ورياح بالقليوبية (3)

 

امطار ورياح بالقليوبية (4)
امطار ورياح بالقليوبية (4)

 


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