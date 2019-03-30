صور.. مرور الأقصر تركب الملصق الإلكترونى للمركبات بمرور إسنا والبر الغربى

بدأت إدارة مرور الأقصر، اليوم السبت، فى تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات من خلال وحدات التراخيص بوحدة مرور الأقصر وقسم مرور إسنا ووحدة مرور البر الغربى، وذلك فى إطار التنسيق بين إدارة مرور الأقصر وإدارة نظم ومعلومات المرور.

وجاء ذلك بعد إصدار وزير الداخلية القرار رقم 1980 لسنة 2018 بتعديل نص المادة رقم 223 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الحالى والمنشور فى الوقائع المصرية بالعدد 283/أ بتاريخ 12 ديسمبر 2018، بتركيب الملصق الإلكترونى والذى يكون عبارة عن شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بعد.

ويتضمن الملصق الإلكترونى للمركبات بيانات المركبة والتى تشمل: "سنة الصنع والمشاركة والطراز والشكل واللون ورقمى الشاسية والموتور ونوع الترخيص والوحدة الترخيصية والاسم والعنوان والرقم القومى ورقم التليفون والبريد الإلكترونى الشخصى إن وجد".