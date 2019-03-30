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صور.. مركز شباب العريش يستعد لاستقبال مشاهدى مباراة القمة

السبت، 30 مارس 2019 04:39 م
صور.. مركز شباب العريش يستعد لاستقبال مشاهدى مباراة القمة جانب من الاستعدادات
شمال سيناء - محمد حسين
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استعد مركز شباب مدينة العريش وسط المدينة لاستقبال مشاهدى مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك مساء اليوم.

وقال ناصر العزازى مدير مركز شباب العريش، إنه تم تجهيز شاشة عرض رئيسية، ومقاعد مخصصة للجمهمور متابعى مباراة القمة فى ساحة مركز الشباب، وأنه من المقرر أن يتقدم المتابعين للمباراة كبار المسئولين وقيادات شعبية ورسمية .

وفى سياق متصل بدأت استعدادات واضحة فى المجالس للعائلات والقبائل فى نطاق القرى والتجمعات السكانية، وفى المدن بدأت استعدادات أصحاب المقاهى على ساحل مدينة العريش ووسط المدينة وفى أحياء ضاحية السلام والمساعيد والعبور والريسة، ووسط مدينة بئر العبد ومدينة الحسنة، وبدورهم جهز أصحاب الكافيهات فى مدينة نخل أماكن للعابرين من المسافرين على طريق نويبع السويس وتعتبر مدينة نخل ومقاهيها محطة استراحتهم.

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