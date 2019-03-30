صور.. محافظ الشرقية يوجه رؤساء المدن برفع مياه الأمطار من الشوارع

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار، نظرا لاستمرار سقوط الأمطار منذ ليلة أمس وحتى اليوم وكذلك مراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء ووجه الجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل فى نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها، ومراجعة أعمدة الإنارة للتأكد من سلامتها وتغطية كافة الأسلاك بها منعا لحدوث ماس كهربائى نتيجة سقوط الأمطار والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد المحافظ، أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لمجابهة أى أزمات محتملة والتعامل الفورى والسريع لأى مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.