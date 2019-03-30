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صور.. محافظ الجيزة يوزع مساعدات مالية على 85 مسن وطفل بدور الرعاية

السبت، 30 مارس 2019 12:58 م
صور.. محافظ الجيزة يوزع مساعدات مالية على 85 مسن وطفل بدور الرعاية محافظ الجيزة خلال الجولة
كتب سيد الخلفاوى
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وزع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساعدات مالية على 85 مسن وطفل ومجهولى نسب، خلال جولته التفقدية لدار ايتام الأورمان ومؤسسة الصحوة الخيرية للمسنين بحى العجوزة .

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن راشد، تفقد الأطعمة والمنتجات التى يتناولها النزلاء فى دور الرعاية والتأكد من وجود الأخصائيين النفسين مشيداً بالدور الحيوى الذى تقوم به جمعية الأورمان فى خدمة المجتمع من خلال رعاية الايتام وتقديم المساعدات المادية وإقامة المشروعات الخدمية للمواطنين .

وأشاد راشد، بدور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للتيسير على المواطنين والمساهمة فى توفير احتياجاتهم.

وخلال جولته وجه محافظ الجيزة، بتوفير مجموعات تقوية مجانية من سن كجى حتى الثانوية العامة للطلاب بمدرسة النور للمكفوفين بالإضافة الى اعانات شهرية لمعاونتهم على الدراسة والاستمرار فى تفوقهم .

كما قرر المحافظ صرف مكافأة نصف شهر لطقم التمريض والأطباء بمستشفى إمبابة العام لإجادتهم فى العمل وحرصهم على توفير سبل الرعاية اللازمة للمرضى والتخفيف عليهم، خلال تفقد المحافظ المستشفى للوقوف على الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالإضافة الى تفقده أقسام الرعاية المركزة والطوارئ ووحدات الغسيل الكلوى وفعاليات حمله 100 مليون صحة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة والدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية و صبرى عبد الحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعى.


 

 

 

 

 


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