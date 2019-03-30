صور.. مجلس أشمون يرفع مياه الأمطار لتسهيل حركة المرور بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

كلف الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مجدى رياض نائب رئيس المركز والمدينة، وسالم الجندى مساعد رئيس المدينة، بالتعامل الفورى مع موجة الأمطار التى ضربت المدينة.

شارك فى الحملة قسم تحسين البيئة، والأزمات، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، للتعامل الفوري مع مياه الأمطار لتسهيل حركة السيارات والمواطنين.

من جانبه، أكد القزاز على استمرار رفع وشفط مياه الأمطار وسرعة التعامل لضمان عدم حدوث أي مشكلات.





مجلس اشمون يرفع ويشفط مياه الامطار (1)



مجلس اشمون يرفع ويشفط مياه الامطار (2)



مجلس اشمون يرفع ويشفط مياه الامطار (3)



مجلس اشمون يرفع ويشفط مياه الامطار (4)



مجلس اشمون يرفع ويشفط مياه الامطار (5)



مجلس اشمون يرفع ويشفط مياه الامطار (6)



مجلس اشمون يرفع ويشفط مياه الامطار (7)