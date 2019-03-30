صور.. ضبط 250 صنفا من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية فى حملة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة حملة مكثفة على الأسواق والصيدليات بالتعاون مع مديرية التموين لمواجهة بيع السلع والأدوية المنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط عدة صيدليات بمركز إيتاى البارود لبيعها أدوية منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 250 صنفا من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية، وتم تحريز جميع الأدوية المضبوطة والتحفظ عليها لحين صدور قرار وكيل النائب العام بايتاى البارود بشأنها .