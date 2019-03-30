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صور.. ضبط 250 صنفا من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية فى حملة بالبحيرة

السبت، 30 مارس 2019 03:07 م
صور.. ضبط 250 صنفا من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية فى حملة بالبحيرة المضبوطات
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة حملة مكثفة على الأسواق والصيدليات بالتعاون مع مديرية التموين لمواجهة بيع السلع والأدوية المنتهية الصلاحية.
 
 
وأسفرت تلك الحملة عن ضبط عدة صيدليات بمركز إيتاى البارود لبيعها أدوية منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 250 صنفا من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية، وتم تحريز جميع الأدوية المضبوطة والتحفظ عليها لحين صدور قرار وكيل النائب العام بايتاى البارود بشأنها .
 
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع الصيدليات المخالفة وجارى العرض على النيابة العامة.
 
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