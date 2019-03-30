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صور.. ضبط أدوية مهربة وتحرير 14 محضرا متنوعا فى الأقصر

السبت، 30 مارس 2019 11:09 ص
صور.. ضبط أدوية مهربة وتحرير 14 محضرا متنوعا فى الأقصر الأدوية المضبوطة
الأقصر – أحمد مرعى
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قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إن إدارة التفتيش الصيدلى بصحة الأقصر قد شنت عدة حملات برفقة لجنة من مفتشى الإدارة المركزية للصيدلة وبالتنسيق مع الدكتور أحمد سعيد، والدكتور أحمد ممدوح، على الصيدليات المخالفة.

 

وأسفر التفتيش عن ضبط 470 قرصا و5 أكياس أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان، و1000 قرص و10 أمبولات أدوية مدرجة ضمن جدول 3 من قانون مكافحة المخدرات بدون فواتير، و50 قرص أدوية صادر بحقها منشورات (للمستشفيات فقط)، و30 عبوة كريم ادوية صادر بحقها منشورات غش تجارى، و200 قرص أدوية وزارة صحة وسكان وتأمين صحى، و50 قرص أدوية منتهية الصلاحية.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وإدارة العلاج الحر بصحة الأقصر تم ضبط 21 أمبول منتهية الصلاحية فى مركز طبى غير مرخص، و200 أمبول و17 عبوة بتواريخ صلاحية سارية، كما تم ضبط أدوية بكميات تجارية فى مركز طبى آخر وهى عبارة عن عدد 1000 أمبول و200 عبوة محلول و16000 قرص و500 زجاجة، وعليه تم تحريز المضبوطات وتحرير 14 محضرا وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

التفتيش الصيدلي بالأقصر يضبط الآلاف من أقراص الأدوية المهربة والمخالفة وتحرر 14 محضر متنوع (1)
آلاف الأقراص المهربة 

 

التفتيش الصيدلي بالأقصر يضبط الآلاف من أقراص الأدوية المهربة والمخالفة وتحرر 14 محضر متنوع (2)
الأدوية المضبوطة

 

التفتيش الصيدلي بالأقصر يضبط الآلاف من أقراص الأدوية المهربة والمخالفة وتحرر 14 محضر متنوع (3)
جانب من المضبوطات

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