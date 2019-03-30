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صور.. رى أسوان تنفذ عملية إنشاء شبك أعشاب أمام محطة الصعايدة بإدفو

السبت، 30 مارس 2019 03:32 ص
صور.. رى أسوان تنفذ عملية إنشاء شبك أعشاب أمام محطة الصعايدة بإدفو رى أسوان
أسوان - صلاح المسن
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واصلت وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ أعمال تطهير وصيانة المجارى المائية بنطاق مراكز محافظة أسوان، حيث تستهدف أعمال التطهيرات ونزع الحشائش ضمان كفاءة شبكة المجارى المائية وكما تستهدف كذلك ضمان سريان التصرفات فى المجارى المائية بسهولة ويسر ورفع الإطماءات.

وقامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان بمواصلة عملية تأهيل ترعه وادى الصعايدة العقد 1 تنفيذ الشركة المصرية للرى والصرف والانشاءات المدنية، وكذلك القيام بالأعمال الجارية بعملية إنشاء شبك أعشاب على النيل أمام محطة 1 الصعايدة، وأعمال التطهيرات والرفع الفورى لناتج التطهير لمصرف ومخر سيل أسوان الرئيسى.

 

ري اسوان (1)

رى أسوان (1)

 

ري اسوان (2)
رى أسوان (2)

 

ري اسوان (3)
رى أسوان (3)

 

ري اسوان (4)
رى أسوان (4)

 

ري اسوان (5)
رى أسوان (5)

 

ري اسوان (6)
رى أسوان (6)

 

ري اسوان (7)
رى أسوان (7)

 

ري اسوان (8)
رى أسوان (8)

 

ري اسوان (9)
ري اسوان (9)

 

ري اسوان (10)
ري اسوان (10)

 


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