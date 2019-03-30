video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 06:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رفع تراكمات مياه الأمطار بطريق استاد برج العرب قبل بدء مباراة القمة

السبت، 30 مارس 2019 06:24 م
صور.. رفع تراكمات مياه الأمطار بطريق استاد برج العرب قبل بدء مباراة القمة رفع مياة الامطار
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

رفعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تجمعات مياه الأمطار، بحضور اللواء حمدى الحشاش سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية والمهندس حنفى محمد حنفى رئيس حى العامرية أول.

كسحت مياه الأمطار المتجمعة بمدخل عبد القادر من الصحراوى وأمام مسجد الفرقان وبجوار كوبرى مرغم، بجوار استاد برج العرب قبل ساعات من مباراة القمة بين الاهلى والزمالك. 

من جهة أخرى رفع حى وسط الإسكندرية اليوم، أحد الإعلانات كاد أن يسقط على المارة محدثا كارثة، وذلك استجابة للبلاغ الوارد للحى، بوجود أحد الإعلانات على وشك السقوط بفعل العوامل الجوية محدثا كارثة، بكورنيش محطة الرمل.

وتابعت الأجهزة التنفيذية بالحى تحت إشراف محمد سعد سكرتير عام الحى، فصل التيار بمعرفة إدارة إشغال الطريق والإعلانات بالحى بعناية يسرى أبو العلا مدير الإدارة.

 
IMG-20190330-WA0039
 
IMG-20190330-WA0037
 

 

IMG-20190330-WA0035
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجازاة 61 موظفًا متغيبًا بمركز الزقازيق.. واستمرار أعمال رفع مياه الأمطار

اخبار محافظات

مصر

الاسكندرية

مباراة القمة




لا تفوتك
"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة