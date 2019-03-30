صور.. رفع تراكمات مياه الأمطار بطريق استاد برج العرب قبل بدء مباراة القمة

رفعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تجمعات مياه الأمطار، بحضور اللواء حمدى الحشاش سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية والمهندس حنفى محمد حنفى رئيس حى العامرية أول.

كسحت مياه الأمطار المتجمعة بمدخل عبد القادر من الصحراوى وأمام مسجد الفرقان وبجوار كوبرى مرغم، بجوار استاد برج العرب قبل ساعات من مباراة القمة بين الاهلى والزمالك.

من جهة أخرى رفع حى وسط الإسكندرية اليوم، أحد الإعلانات كاد أن يسقط على المارة محدثا كارثة، وذلك استجابة للبلاغ الوارد للحى، بوجود أحد الإعلانات على وشك السقوط بفعل العوامل الجوية محدثا كارثة، بكورنيش محطة الرمل.

وتابعت الأجهزة التنفيذية بالحى تحت إشراف محمد سعد سكرتير عام الحى، فصل التيار بمعرفة إدارة إشغال الطريق والإعلانات بالحى بعناية يسرى أبو العلا مدير الإدارة.