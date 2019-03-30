صور.. تواصل فعاليات المهرجان الدولى الثانى للأقزام بشرم الشيخ بمشاركة 3 دول

تواصلت اليوم السبت فعاليات المهرجان العالمى الثانى لقصار القامة "الأقزام" لتنشيط السياحة بشرم الشيخ تحت شعار "أنا وأنت واحد قادرون باختلاف"، بمشاركة دول ( الأردن - المغرب - الأرجنتين )، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة، والمستمر لمدة 5 أيام، خلال الفترة من 27 حتى 31 مارس الجارى.

ويهدف المهرجان إلى تغيير الصورة السلبية عن ذوى الإعاقة والأقزام وجعلهم مواطنين منتجين للبلد واستغلال التحدى والطاقة الإيجابية لديهم لإثبات الذات وتأكيد فكرة كلنا شركاء فى الوطن.

وتضمنت فعاليات اليوم الغواصة فى الفترة الصباحية ؛ لاكتشاف المعالم المرجانية التى تزخر بها منطقة شرم الشيخ ومونديال كرة الريشة فى فترة الظهيرة ومونديال كرة القدم فى الفترة المسائية ويختتم اليوم بجولة حرة فى السوق القديم.

يشار أنه أقيمت مباراة بين فريق قصار القامة من مختلف الجنسيات ضد فريق إدارة الفندق المستضيف للمهرجان وانتهت بنتيجة التعادل 3-3.