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صور.. تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

السبت، 30 مارس 2019 01:15 م
صور.. تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات الإزالة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم تأكيدا لهيبة الدولة ولردع المخالفين.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة لإزالة التعديات بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وإدارة حماية الأراضى وبتأمين بقوة من الشرطه.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة حالة حفر قواعد تمهيدا لصبها، حيث تم ردم 28 قاعدة على مساحة 2 قيراط.

وكذلك إزالة حالة فى المهد على مساحة 15 سهم عبارة عن 13 قاعدة خرسانية، وتم إزالتها إزالة كلية بجمعية دمتيوة بمركز ومدينة كوم حمادة.

كما أسفرت الحملات عن إيقاف حالة بناء مخالف لشروط التراخيص بعزبة الرومى والتحفظ على الخلاطة بجراج الوحدة المحلية بكفر الدوار.

وتنفيذ قرارات إزالة بقريتين التلاتين ودربك بمساحة 120 متر، عباره عن قواعد خرسانيه وحديد زوايا، وكذلك حاله أخرى بالطوب الأبيض على مساحة 85 متر، بقرية شرنوب بدمنهور، وتنفيذ حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 100متر بالابعادية بمركز ومدينه دمنهور .

إزالة التعديات على الأراضى بالبحيرة (1)
إزالة التعديات على الأراضى بالبحيرة 

 

إزالة التعديات على الأراضى بالبحيرة (2)
إزالة التعديات على الأراضى بالبحيرة

 

إزالة التعديات على الأراضى بالبحيرة (3)
إزالة التعديات على الأراضى بالبحيرة

 

إزالة التعديات على الأراضى بالبحيرة (5)
إزالة التعديات على الأراضى بالبحيرة 

 


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