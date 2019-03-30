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صور.. بلاغ ضد مستشفى أشمون العام.. وصاحب الشكوى: "تركوا شقيقتى تنزف"

السبت، 30 مارس 2019 07:11 م
صور.. بلاغ ضد مستشفى أشمون العام.. وصاحب الشكوى: "تركوا شقيقتى تنزف" عصام شخبة
المنوفية - محمود شاكر
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قال عصام شخبة المقيم بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إنه ذهب إلى مستشفى أشمون العام فى تمام العاشرة مساء الجمعة، بعد إصابة شقيقته "عائشة" بنزيف حاد أثناء حملها فى الشهر الثامن، مشيرا إلى أن مستشفى أشمون العام رفضت حجز الحالة بسبب عدم وجود أكياس دم تحمل فصيلتها وتركوا شقيقته تنزف على سلم المستشفى.

وأضاف شخبة، أنه استغاث بمدير المستشفى واتصل به حتى يعرض عليه الأزمة ولكنه فوجئ برد مدير المستشفى عليه "هو أنا شغال عندك أنت بتصحينى من النوم الساعة واحدة بالليل وأنا أعملك إيه وقفل السكة فى وشى"، مطالبا بضرورة التحقيق الكامل فى الواقعة والتى تم تسجيلها عبر كاميرات المراقبة من العاشرة مساء حتى الخامسة فجرا.

وأكد شخبة خلال شكواه أن المستشفى رفض احتجاز الحالة قبل وصول الدم اللازم لها لأنه غير متوفر بالمستشفى، مع تكليفى بضرورة البحث عن الدم فى أى مكان، وقمت بالذهاب إلى منوف وشبين الكوم حتى عدنا باثنين من أكياس الدماء التى كانت التذكرة للاحتجاز لشقيقتى والتى نزفت كمية كبيرة من الدماء.

وأكد شخبة أنه تقدم بشكوى رسمية إلى النيابة الإدارية حملت رقم 1887 بتاريخ اليوم 30 مارس 2019 يتهم فيها المستشفى بالتقصير والإهمال فى تقديم الخدمة الطبية لشقيقته، ومنع احتجازها قبل الحصول على الدم من خارج المستشفى، مؤكدا أنه أرسل فاكس بالشكوى إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يطالبها بالتحقيق فى الواقعة كاملة حتى لا يتكرر الأمر مع المواطنين.

 
 
 
 
 
الشكوى (1)
 
الشكوى (2)
الشكوى 

 
رقم شكوى النيابة الادارية
رقم شكوى النيابة الادارية

 

 


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