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صور.. إطفاء أنوار برج إيفل احتفالا بساعة الأرض

السبت، 30 مارس 2019 11:28 م
صور.. إطفاء أنوار برج إيفل احتفالا بساعة الأرض إطفاء أنوار برج إيفل
باريس (رويترز)
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خيم الظلام على برج إيفل فى وقت متأخر اليوم السبت، بعدما أطفأت باريس أنوار أشهر معالمها السياحية احتفالا بساعة الأرض هذا العام، وينظم الحدث صندوق الحياة البرية العالمى للضغط من أجل اتخاذ إجراءات بشأن التغير المناخى وغيره من التهديدات الناجمة عن النشاط البشري، وقد شهد مشاركة نحو 200 معلم كبير فى أنحاء العالم وذلك بإطفاء الأنوار فى الساعة 8:30 بالتوقيت المحلى فى نسخته السنوية رقم 13.

ومن المعالم المشاركة مبنى إمباير ستيت فى نيويورك، وتمثال المسيح فى البرازيل، ودار أوبرا سيدني.

وقبل إطفاء الأنوار، وقفت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو ومسؤولة وزارة البيئة برون بوارسون عند مدخل البرج الذى يبلغ عمره 130 عاما وتحدثا عن ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض وتقلص التنوع البيولوجي.

وزادت المشاركة فى ساعة الأرض على نحو متواصل منذ أول نسخة فى عام 2007، ويقول الصندوق إن أكثر من 180 دولة ومنطقة تحتفل به حاليا.

إطفاء أنوار برج إيفل (1)
إطفاء أنوار برج إيفل

 

إطفاء أنوار برج إيفل (2)
إطفاء أنوار برج إيفل 

 

إطفاء أنوار برج إيفل (3)
إطفاء أنوار برج إيفل

 

 

 

 

 


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