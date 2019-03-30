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صور.. أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق بمحافظة أسيوط

السبت، 30 مارس 2019 02:00 ص
صور.. أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق بمحافظة أسيوط الأمطار تضرب أسيوط
أسيوط - هيثم البدري
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ضربت موجة من الطقس السيئ مساء اليوم الجمعة عدد كبير من مراكز ومدن  محافظة أسيوط وشهدت بعض المناطق بحى شرق والقوصية وديروط و أبنوب بالمحافظة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة مما أدى لإعلان حالة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات تحسبا لأى طوارئ. كما تأثرت حركة السير وخاصة بالطرق الزراعية والترابية نتيجة حدوث مستنقعات مائية.
 
ومن جانبه شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على الأجهزة التنفيذية ورؤساء المجالس المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى والمكثفة فى جميع انحاء المحافظة وعلى الطرق السريعة والزراعية مع فتح المخرات وتشغيلها لمواجهة الأمطار وتحسبا للسيول. 
 
كما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى جاهزية محطات الرفع ووجود سيارات لرفع مياه الأمطار فى بؤر تجمع المياه لتسيير حركة المرور. 
 
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