صور.. أمطار غزيرة بقرى ومراكز كفر الشيخ وتوقف حركة الصيد بميناء البرلس

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم، هطول أمطار غزيرة، وصلت لحد السيول بمراكز سيدى سالم، وفوه ومطوبس، كما هبت الرياح الشديدة، وتوقفت حركة الصيد بميناء بالبرلس وبالقرى المطلة على البحر المتوسط بمركز مطوبس.

وقرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد فى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية وموجة سقوط الأمطار التى تعرضت إليها المحافظة منذ صباح اليوم.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه أعطى تعليماته لرؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحى، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التى قد تنتج عن هطول أمطار .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه كلف وكيل وزارة الرى ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الاحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة لمواجهة أى تغيرات مناخية .

كما كلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحى وجميع البيارات والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لإستيعاب أى زيادة فى كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار .

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الإنارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، وضمان استقرار الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين، والمتابعة على مدار الساعة .

ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لرؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وقيادات الرى والصرف لأماكن سقوط الأمطار، مع المتابعة المستمرة للموقع الإلكترونى الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار، والذى يتم نشره بصفة يومية على صفحة المحافظة أيضاً .

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين بحسن استغلال شبكات الصرف الصحى بعدم إلقاء المخلفات الصلبة بمجال الصرف الصحى لتجنب حدوث أى أعطال بالشبكات وضمان تشغيل خدمة الصرف الصحى للمواطنين بشكل جيد، وترشيد استهلاك المياه.



سقوط امطار غزيرة بكفر الشيخ



امطار غزيرة بكفر الشيخ ورياح شديدة