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صور.. آلاف المهاجرين يتكدسون على الحدود المكسيكية الأمريكية

السبت، 30 مارس 2019 02:12 ص
صور.. آلاف المهاجرين يتكدسون على الحدود المكسيكية الأمريكية جدار ترامب
كتب: أحمد علوى - تصوير رويترز
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تكدست الحشود على الحدود بين المكسيك والويلايات المتحدة الامريكية ، حيث امتدت طوابير السيارات فى انتظار عبور جسر كرودوفا-امريكا الدولى فى سيوداد خواريز المكسيكية.

ومن جهة أخرى احتشد الكوبيون الذين ينتظرون اللجوء في الولايات المتحدة من أجل العبور، والتقطت لهم عدد من الصور وهم  يحملون علم الولايات المتحدة خارج مقر مكتب مساعدة المهاجرين في سيوداد خواريز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هد الجمعة بغلق حدود بلاده مع المكسيك كليا أو جزئيا، الأسبوع المقبل، ما لم توقف السلطات المكسيكية جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون إلى الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية.

 
أعمال البناء
أعمال البناء لجدار ترامب العازل

 

ألة ضخمة تعمل على إغلاق الحدود
ألة ضخمة تعمل على إغلاق الحدود

 

السيارات تتكدس على حدود البلدين
السيارات تتكدس على حدود البلدين

 

الكوبيين فى انتظار العبور
الكوبيين فى انتظار العبور

 

جانب من تكدس السيارت
جانب من تكدس السيارت

 

جدار ترامب العازل
جدار ترامب العازل

 

مهاجرين منتظرون العبور إلى الولايات المتحدة
مهاجرين منتظرون العبور إلى الولايات المتحدة

 


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