صور.. آلاف المهاجرين يتكدسون على الحدود المكسيكية الأمريكية

كتب: أحمد علوى - تصوير رويترز

تكدست الحشود على الحدود بين المكسيك والويلايات المتحدة الامريكية ، حيث امتدت طوابير السيارات فى انتظار عبور جسر كرودوفا-امريكا الدولى فى سيوداد خواريز المكسيكية.

ومن جهة أخرى احتشد الكوبيون الذين ينتظرون اللجوء في الولايات المتحدة من أجل العبور، والتقطت لهم عدد من الصور وهم يحملون علم الولايات المتحدة خارج مقر مكتب مساعدة المهاجرين في سيوداد خواريز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هد الجمعة بغلق حدود بلاده مع المكسيك كليا أو جزئيا، الأسبوع المقبل، ما لم توقف السلطات المكسيكية جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون إلى الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية.



أعمال البناء لجدار ترامب العازل



ألة ضخمة تعمل على إغلاق الحدود



السيارات تتكدس على حدود البلدين



الكوبيين فى انتظار العبور



جانب من تكدس السيارت



جدار ترامب العازل