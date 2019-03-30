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صحة شمال سيناء: تطعيم 99‎‎ % من المستهدف فى حملة القضاء على الطفيليات

السبت، 30 مارس 2019 10:27 ص
صحة شمال سيناء: تطعيم 99‎‎ % من المستهدف فى حملة القضاء على الطفيليات حملة تطعيم الطلاب بالمدارس ضد الطفيليات المعوية - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تم تطعيم 99 % من المستهدف بالحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة فى شمال سيناء فى بيان صحفى له، إنه تم تجريع 63940 طالب فى الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، بنسبة 99 % من إجمالى المستهدف بالمحافظة.

بينهم 29670 طفلا بالعريش، 17971 فى بئر العبد، 11709 فى الشيخ زويد، 3700  فى الحسنة، 790 فى نخل، لافتا إلى أن الفريق الصحى يعمل على قدم وساق منذ إنطلاق الحملة.

وقال الدكتور سليمان عرادة، مدير عام التأمين الصحى، أنه تم فحص 98 ٪؜ بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالحضر وفحص 29450طالب من مستهدف 30000 طالب وفحص 20000 طالب بالريف، ومازالت الحملة مستمرة بالريف للوصول إلى المستهدف المطلوب. 

وأشار فتحى عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام، إنه لم يتم رصد أى مضاعفات أو أثار جانبية لحالة واحدة خلال حملة التجريع للقضاء على الطفيليات المعوية بالمحافظة.

 


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