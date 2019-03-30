video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 06:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة القليوبية" تختتم شهر مارس بقافلة طبية لقرية عزبة الباجور بطوخ

السبت، 30 مارس 2019 06:15 ص
"صحة القليوبية" تختتم شهر مارس بقافلة طبية لقرية عزبة الباجور بطوخ الدكتور حمدى الطباخ وكيل صحة القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية، يختتم القوافل لشهر مارس الحالى وفق الخطة التى تم وضعها. بقافلة طبية لقرية عزبة الباجور بطوخ، وذلك فى إطار تغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغت 9 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف "الطباخ"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنظم، اليوم السبت، قافلة طبية لقرية عزبة الباجور التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، والتى من المقرر أن تضم 6 تخصصات وهى "الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وجراحة عامة، والنساء والتوليد، والعظام"، ومن المقرر أن تستمر أعمالها حتى مساء غدا الأحد 31 مارس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية نظمت 9 قوافل طبية خلال شهر مارس الحالي للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هى من حق المواطن على الدولة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القليوبية تستعد لرمضان بـ 5 معارض "أهلا رمضان" و10 شوادر للحوم والأسماك

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

صحة القليوبية

قوافل طبية بالقليوبية

قافلة طبية




لا تفوتك
"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة