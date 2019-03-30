"صحة القليوبية" تختتم شهر مارس بقافلة طبية لقرية عزبة الباجور بطوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية، يختتم القوافل لشهر مارس الحالى وفق الخطة التى تم وضعها. بقافلة طبية لقرية عزبة الباجور بطوخ، وذلك فى إطار تغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغت 9 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف "الطباخ"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنظم، اليوم السبت، قافلة طبية لقرية عزبة الباجور التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، والتى من المقرر أن تضم 6 تخصصات وهى "الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وجراحة عامة، والنساء والتوليد، والعظام"، ومن المقرر أن تستمر أعمالها حتى مساء غدا الأحد 31 مارس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية نظمت 9 قوافل طبية خلال شهر مارس الحالي للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هى من حق المواطن على الدولة.