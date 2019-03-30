video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شهيدان و112 مصابا حصيلة اعتداء الاحتلال على مسيرات الفلسطينيين فى غزة

السبت، 30 مارس 2019 06:00 م
شهيدان و112 مصابا حصيلة اعتداء الاحتلال على مسيرات الفلسطينيين فى غزة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين _ صورة أرشيفية
غزة /أ ش أ/
إضافة تعليق

قالت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، اليوم السبت، إن حصيلة شهداء ومصابى مليونية الأرض والعودة شرق القطاع بلغت شهيدين اثنين، وإصابة 112 آخرين جراء اعتداء الاحتلال على المشاركين فى الفعاليات السلمية شرق القطاع.

وأوضحت الوزارة - بيان اليوم السبت - أن الشهيدين هما الشهيد محمد جهاد سعد (20 عاما) شرق غزة صباح اليوم قبل بدء فعاليات مليونية العودة، والشهيد أدهم نضال عمارة (17 عاما) خلال فعاليات مليونية العودة شرق غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 13 مصابا بالرصاص الحي، و4 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و4 شظايا بالجسم، و7 بالغاز، وعن مكان الإصابات فى الجسم، قالت الوزارة إن هناك 17 إصابة فى الرقبة والرأس، و10 إصابات فى الأطراف العلوية، و2 فى الظهر والصدر، و4 فى البطن والحوض، و19 فى الأطراف السفلية، بالإضافة إلى إصابة اثنين من المسعفين فى استهداف مباشر للطواقم الطبية، وتضرر سيارة بشكل جزئي.

من جانبها أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم، بيانا فى ختام فعاليات مليونية الأرض والعودة شرق قطاع غزة، وأكدت الهيئة فى بيانها الختامى استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها، داعية للمشاركة فى فعاليات الجمعة القادم، تحت عنوان "جمعة انتصار الكرامة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة وإصابة 106

شهيدان

112 مصابا

الاحتلال

مسيرات الفلسطينيين

غزة

فلسطين

أخبار فلسطين




لا تفوتك
"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة