شهيدان و112 مصابا حصيلة اعتداء الاحتلال على مسيرات الفلسطينيين فى غزة

غزة /أ ش أ/

قالت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، اليوم السبت، إن حصيلة شهداء ومصابى مليونية الأرض والعودة شرق القطاع بلغت شهيدين اثنين، وإصابة 112 آخرين جراء اعتداء الاحتلال على المشاركين فى الفعاليات السلمية شرق القطاع.

وأوضحت الوزارة - بيان اليوم السبت - أن الشهيدين هما الشهيد محمد جهاد سعد (20 عاما) شرق غزة صباح اليوم قبل بدء فعاليات مليونية العودة، والشهيد أدهم نضال عمارة (17 عاما) خلال فعاليات مليونية العودة شرق غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 13 مصابا بالرصاص الحي، و4 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و4 شظايا بالجسم، و7 بالغاز، وعن مكان الإصابات فى الجسم، قالت الوزارة إن هناك 17 إصابة فى الرقبة والرأس، و10 إصابات فى الأطراف العلوية، و2 فى الظهر والصدر، و4 فى البطن والحوض، و19 فى الأطراف السفلية، بالإضافة إلى إصابة اثنين من المسعفين فى استهداف مباشر للطواقم الطبية، وتضرر سيارة بشكل جزئي.

من جانبها أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم، بيانا فى ختام فعاليات مليونية الأرض والعودة شرق قطاع غزة، وأكدت الهيئة فى بيانها الختامى استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها، داعية للمشاركة فى فعاليات الجمعة القادم، تحت عنوان "جمعة انتصار الكرامة".