شاهد.. هتافات عاملات وعمال غزل المحلة لتشجيع لاعبى الأهلى والزمالك

الغربية - مصطفى عادل

رصد" اليوم السابع" تباين آراء عمال غزل المحلة على ديربى الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك الذى سيقام مساء اليوم السبت.

وتباينت آراء العمال بين مشجعين للأهلى والزمالك، والبعض منهم توقع فوز الأهلى على الزمالك بهدفى مقابل لا شى والبعض الآخر توقع فوز الزمالك بهدف دون رد.

من جانبه، أكد البسيونى النواوى أحد العمال على متعه اللقاءات بين قطبى الكرة المصرية، والتى يستعد لها المصريون منذ أيام، مشيرا أن الفريقين يضمان لاعبين على أعلى مستوى، وسيقدمان مباراة قوية.

وأضاف أن الفريقين يمثلان مصر، متمنيا أن يقدما مباراة رائعة ينبهر بها العالم، خاصة أن مصر على مشارف تنظيم بطولة الأمم الأفريقية فى شهر يونيو القادم.

وتوقع " النواوى فوز الأهلى على الزمالك بهدف مقابل لا شىء.

أما عبد الله ابراهيم فقال إنه يشجع الأهلى منذ صغره، وسيشاهد المباراة فى المنزل برفقه أسرته، متوقعا فوز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف يحرزهما وليد أزارو وصالح جمعة.

أما فاطمة السيد فأكدت أنها تشجع فريق الزمالك وتتوقع أن يفوز الزمالك على الأهلى بهدفى مقابل هدف للأهلى.