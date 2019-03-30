شاهد.. بـ"اللون الموحد" دهان عقارات مطلة على دائرى القاهرة بطول 3.5 كيلومتر

كتب سيد الخلفاوى

فى إطار تنفيذ القانون، وقانون البناء الموحد، وطلاء العقارات بلون موحد، نفذت محافظة القاهرة طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائرى بطول 3.5 كم فى نطاق المنطقة الجنوبية.

وجاءت الألوان التى جرى دهان العقارات بها "بيج وأحمر ونبيتى وأصفر، ما جعل شكلها مميزًا عن عقارات المحافظة التى تدهن باللون البيج فقط.

من جانبه، أوضح اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المبانى التى تم طلاؤها المطلة على الدائرى تشمل أحياء البساتين، وطلاء مساكن عـزبة النصر، مقابر اليهـود، مساكن أطلس والكلحة، و دار السلام وعــزبة النصر فــى الاتجاهين، ومنطقة أسطبل عنتر بمصر القديمة.