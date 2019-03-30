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سلطات المطار تلقى القبض على صينى سرق متعلقات ركاب رحلة بكين فى الجو

السبت، 30 مارس 2019 11:56 ص
سلطات المطار تلقى القبض على صينى سرق متعلقات ركاب رحلة بكين فى الجو طائرة مصر للطيران_ أرشيفية
كتب أحمد حمادة
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تمكن أمن مطار القاهرة الدولى اليوم السبت من ضبط  أحد الصينيين الذى قام بسرقة عدد من ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من بكين. 
 
وقالت مصادر بمطار القاهرة أنه وصل بلاغ إلى شرطة المطار من طاقم الضيافة الجوية على رحلة مصر للطيران 956 القادمة من بكين، بشكوى من عدد من الركاب بسرقة عدد من متعلقاتهم الشخصية أثناء طيران الرحلة بالجو.
 
فور هبوط الطائرة تعامل رجال الشرطة مع الركاب، وتم التعرف على الراكب الذى قام بعملية السرقة، وأمر اللواء احمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقع.
 
 

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