سلسلة محاضرات أسبوعية لأعضاء هيئة كبار العلماء بالرواق الأزهرى

كتب لؤى على

يلقى عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء سلسلة محاضرات أسبوعية فى رواق الجامع الأزهر، وذلك ضمن الأنشطة العلمية التى تشهدها أروقة الجامع، ويتجاوز عددها 120 محاضرة أسبوعيًا، مفتوحة أمام جميع طلاب العلم الشرعى، من مختلف الأعمار والثقافات، طوال العام، وبالمجان.

وتأتى محاضرات أعضاء الهيئة ضمن برنامج "شرح كتب التراث"، حيث يلقى الدكتور حسن الشافعى محاضرة يوم السبت، فى الساعة التاسعة والنصف صباحًا فى رواق المغاربة، لشرح كتاب "شرح المواقف" للجرجانى، تليها مباشرة محاضرة لشرح كتاب "إيقاظ الهمم فى شرح الحكم" لابن عجيبة، فيما يلقى الدكتور محمد ربيع الجوهرى محاضرة يوم السبت فى الساعة الثانية ظهرًا، فى الظلة العثمانية، يشرح خلالها كتاب "الخريدة البهية" للإمام أحمد الدردير.

كما يلقى الدكتور أحمد طه ريان محاضرة يوم الأحد، فى الساعة الثانية ظهرًا، برواق المغاربة، لشرح كتاب "صحيح الإمام البخارى"، بينما يقدم الدكتور محمد أبو موسى، محاضرة يوم الثلاثاء، فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، برواق المغاربة، لشرح كتاب "دلائل الإعجاز" للجرجانى.

أما الدكتور أحمد عمر هاشم فيلقى محاضرة يوم الثلاثاء، فى الثالثة والنصف عصرًا، بالظلة العثمانية، لشرح كتاب "صحيح الإمام مسلم"، فى حين يحاضر الدكتور حسن جبر، عن كتاب "البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد" لابن عجيبة، يوم الأربعاء، الساعة الثانية عصرًا، ويختتم الدكتور أحمد معبد عبد الكريم دروس الأسبوع بمحاضرة لشرح كتاب "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"، وذلك يوم الخميس فى الساعة الواحدة ظهرًا، برواق المغاربة.

وتأتى هذه المحاضرات فى إطار مبادرة إعادة إحياء الأروقة الأزهرية، لتمارس دورها التاريخى فى تقديم العلم الشرعى، وفق المنهج الأزهرى المنضبط لكل طلبة العلم من جميع الأعمار، وطوال العام بلا انقطاع، ودون أى مقابل مادى، وذلك لقطع الطريق على من يروجون لأفكار وفتاوى متشددة أو شاذة.