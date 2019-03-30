video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 08:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير ألمانيا يزور مركز مجدى يعقوب للقلب فى أسوان‎

السبت، 30 مارس 2019 07:38 م
سفير ألمانيا يزور مركز مجدى يعقوب للقلب فى أسوان‎ سفير المانيا يزور مركز مجدى يعقوب للقلب
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

على هامش زيارة لأسوان، توقف السفير الألمانى بالقاهرة، يوليوس جيورج لوى، عند طريق مركز د.مجدى يعقوب للقلب، حيث زار المركز والتقى بعض العاملين بينهم خريجات من المدرسة الألمانية سان شارل بروميه DSB.

وخلال زيارته لأسوان، اليوم السبت، زار السفير الألمانى مستشفى الإرسالية الألمانية الإنجيلية بأسوان والذى تأسس عام ١٩١٣، والذى يشتهر اليوم باسم "الجرمانية" ويتولى إدارته حاليا المدير المصرى الدكتور إيهاب كنّى شفيق.

ويعمل بالمستشفى حوالى ١٢٠ موظفا وموظفة ، من بينهم أطباء مصريون وطواقم تمريض مصرية وأجنبية. يقدم مستشفى "الجرمانية" خدمة طبية جيدة بأسعار مناسبة – حتى بالنسبة للفقراء – ويتلقى دعما ماليا من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

سفير المانيا يزور مركز مجدى يعقوب للقلب (1)
 

 

سفير المانيا يزور مركز مجدى يعقوب للقلب (2)
 

 

سفير المانيا يزور مركز مجدى يعقوب للقلب (3)
 

 

سفير المانيا يزور مركز مجدى يعقوب للقلب (4)
 

 


إضافة تعليق

مصر

المانيا

أسوان

مركز مجدى يعقوب




لا تفوتك
"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة