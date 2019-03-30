سفير ألمانيا يزور مركز مجدى يعقوب للقلب فى أسوان‎

كتبت: إنجى مجدى

على هامش زيارة لأسوان، توقف السفير الألمانى بالقاهرة، يوليوس جيورج لوى، عند طريق مركز د.مجدى يعقوب للقلب، حيث زار المركز والتقى بعض العاملين بينهم خريجات من المدرسة الألمانية سان شارل بروميه DSB.

وخلال زيارته لأسوان، اليوم السبت، زار السفير الألمانى مستشفى الإرسالية الألمانية الإنجيلية بأسوان والذى تأسس عام ١٩١٣، والذى يشتهر اليوم باسم "الجرمانية" ويتولى إدارته حاليا المدير المصرى الدكتور إيهاب كنّى شفيق.

ويعمل بالمستشفى حوالى ١٢٠ موظفا وموظفة ، من بينهم أطباء مصريون وطواقم تمريض مصرية وأجنبية. يقدم مستشفى "الجرمانية" خدمة طبية جيدة بأسعار مناسبة – حتى بالنسبة للفقراء – ويتلقى دعما ماليا من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.















