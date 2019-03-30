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سفراء 30 دولة أجنبية فى مصر يزرون قصر عابدين.. صور

السبت، 30 مارس 2019 04:46 م
سفراء 30 دولة أجنبية فى مصر يزرون قصر عابدين.. صور سفراء الدول الأجنبية في قصر عابدين
كتب زكى القاضى
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في إطار سياسة الدولة لإبراز المعالم الأثرية والتاريخية في جمهورية مصر العربية، وضمن سلسلة الزيارات الأثرية التى تنظمها وزارة الآثار للمواقع الأثرية لسفراء العالم، دعا الدكتور خالد العناني وزير الأثار سفراء 30 دولة أجنبية فى مصر منها ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، الاتحاد الأوروبي، الكاميرون، بلجيكا، بيلاروسيا، مالطا، هولندا، السويد، البرازيل، المكسيك، الأرجنتين، المجر، ارمينيا، قبرص، كوريا الجنوبية، وغيرهم، لزيارة قصر عابدين الأثري اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019
 
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رافقه خلال الزيارة د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، حيث تم اصطحاب الزائرين بعد تقسيمهم الي3 مجموعات وتقديم الشرح لهم باللغات (الإنجليزية و الفرنسية و العربية ) ، واعرب السفراء خلال جولتهم داخل غرف و قاعات القصر عن إعجابهم و انبهارهم بما شاهدوه من عظمة وابداع القصر و طرازه المعماري الفريد و دقة تصميماته و ديكوراته الداخلية و مقتنياته الاثرية و مهارة الفنانين العالمين الذين قاموا بتشييده خلال حقبة تاريخية هامة من تاريخ مصر والعالم، كما أشادوا بالحالة الفنية التي ظهر بها القصر ، والذي يشير إلي الأيدي الماهرة المصرية التي قامت بترميم هذا الأثر الذي انشأ منذ اكثر من 150 عام . 
 
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ويعد قصر عابدين أحد القصور الرئاسية في مصر والمعروف باسم جوهرة القرن التاسع عشر وقد شهد من الأحداث التي ساهمت في قيام مصر كدولة مستقلة حيث استخدم كمقر للحكم منذ إنشائه عام 1863وحتى عام 1952م، وصمم القصر على الطراز النيو كلاسيكي الفرنسي بواسطة مهندسيين ومعماريين وفنانين من عدة دول بإشراف المهندس الفرنسي "ليون روسو".
 
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وتأتي هذه الزيارة على رأس خطة الدولة لتنظيم عدد من الزيارات لسفراء الدول العربية والأجنبية بجمهورية مصر العربية للقصور الرئاسية، لإبراز ما تمتلكه الدولة من قصور تاريخية واثرية عظيمة وما بها من مقتنيات ملكية واثرية فريدة، تعكس أهمية هذه الفترة الزمنية من تاريخ مصر الحديث الذي لا يقل أهمية عن تاريخها الفرعوني والإسلامي والقبطي.
 
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وخلال الزيارة رحب وزير الاثار بالحاضرين موجها الشكر لمؤسسة الرئاسة على اتاحة الفرصة لإتمام هذه الزيارة والتنظيم الرائع لها وتوفير كل السبل والامكانيات، وسوف يتم تنظيم زيارات للعديد من القصور الرئاسية في الفترة القادمة، واشار ان وزارة الاثار سوف تعلن خلال الفترة القليلة القادمة عن عدد من الاكتشافات الاثرية وافتتاح لمشروعات اثرية جديدة في العديد من المحافظات المصرية.
 
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كما ألقى وزير الاتصالات محاضرة عن قصر عابدين وفترة حكم الأسرة العلوية. من عصر الخديوي محمد على باشا الى عصر الملك فاروق. 
 
الجدير بالذكر ان وزارة الاثار تنظم سلسلة من الزيارات للعديد من المواقع الاثرية في مصر لشركائها من سفراء الدول العربية والأجنبية، حيث تمً زيارة المواقع الاثريةً بجنوب سيناء والوادي الجديد والأقصر وابو سمبل والإسكندرية.  
 

 


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