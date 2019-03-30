رئيس جامعة الاسكندرية يناقش مع وفد جامعة شنغهاي استعدادات إنشاء معهد كونفوشيوس

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية صباح اليوم السبت الدكتور ياو تسي منج، نائب مدير العلاقات الدولية بجامعة شنغهاي الصينية، بهدف التعاون فى إنشاء معهد كونفوشيوس بجامعة الإسكندرية ليصبح مركزاً يتضمن أنشطة وفعاليات متعددة، فى إطار توطيد العلاقات بين مصر والصين للتواصل والإنفتاح على الحضارات الأخر.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية أن الجامعة حريصة على تكوين أجيال جديدة للتواصل مع الحضارة الصينية، ورحب بالتعاون مع جامعة شنغهاى وتوفير أنشطة أخرى بالإضافة إلى تعليم اللغة الصينية، حيث سيتم توسيع نطاق التعاون ليصبح مركزاً ثقافيا يتضمن إقامة معارض، وعروض ثقافية، ، وأضاف أن تجربة معهد كونفوشيوس بجامعة الاسكندرية سيكون لها ثقل خاص ومميز، حيث سيكون له إمتداد مهنى بجانب دوره الثقافى لتدريب الطلاب وإيجاد فرص عمل لهم بعد تخرجهم، وأشار إلى أن المعهد سيتم افتتاحه بمجمع العلوم الأنسانية عقب الإنتهاء من التجهيزات اللازمة.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور حسن ندير مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية ، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى.