رئيس "القومى للمرأة" تعرض أمام الرئيس السيسي مجهودات المجلس لهذا العام

كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى

عرضت الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، مجهودات المجلس لهذا العام، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بمركز المنارة للمؤتمرات.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، إنه فيما يخص التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، فتم الوصول إلى أكثر من 3 ملايين سيدة مصرية، من خلال برامج "سيدات يقدن المستقبل" بالتعاون مع العهد المصرفى بالبنك المركزى وجريدة أموال الغد، كأول برنامج للإرشاد والتوجيه وتأهيل السيدات للقيادة ومناصب صنع القرار، وتحقيق أول ماجستير فنى من النوع الاجتماعى مع جامعة القاهرة، بالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة وهيئة الأمم المتحدة، وتخرجت أول دفعة، كما تم توعية المرأة المصرية بأهمية مشاركتها السياسية ودورها فى المجتمع، وذلك بحملة "صوتك لمصر بكرة" بكل محافظات مصر، كما جاءت استراتيجية مصر 2030 لتحسين المشاركة السياسية للمرأة على كافة المستويات وصنع القرار والتشريع إلى 35% بحلول عام 2030، وذلك من أحلام المجلس التى يطمح إليها.

وأضافت مرسى، أن المجلس قام بدراسة على تمثيل المرأة المصرية فى البرلمان مقارنة بدول العالم فى مصر، بالرغم من وصول المرأة المصرية إلى 15% فهى رقم 135 على مستوى العالم، وإذا افترضنا أن كل دول العالم لم يزداد أعداد السيدات فى البرلمان، فستظل الـ25% التى تسعى إليها فتقفز مصر إلى المرتبة 68، مشيرة إلى أن مصر رقم 31 فى الدول الأفريقية، وإذا وصلت إلى 25% فتصعد إلى المرتبة 15 فى حال ثبات كل الدول الأخرى، كما تعد رقم 12 بين الدول العربية، وإذا حصلت على ربع تمثيل البرلمان فترتفع إلى المرتبة الرابعة.

وتابعت الدكتورة مايا مرسى، أنه فيما يخص التمكين الاقتصادى للمرأة، فيهدف المجلس إلى تنمية قدرات المرأة المصرية لتوسيع خيارات العمل أمامها، وهناك أكثر من 800 رائدة للشمول المالى فى المحافظات، وفتح المجلس القومى للمرأة فروعه للبنوك الوطنية لتوعية السيدات بالمنتجات المصرفية والمالية.