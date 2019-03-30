رئيس الأركان الجزائرى: الجيش يحافظ على وحدة الشعب ويدافع عن السيادة الوطنية

الجزائر /أ ش أ/

قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى إن الجيش يحافظ على وحدة الشعب ويدافع عن السيادة الوطنية وسلامة التراب الوطنى.

وأضاف الفريق قايد صالح - فى فيديو بثته صفحة وزارة الدفاع الجزائرية على موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعى مساء اليوم الجمعة - "إن الجيش والشعب يتشاركان فى نفس الميزات والمواصفات ، وأكن كل الاحترام لهذا الشعب الذى ضحى من أجل الحرية والاستقلال، والجيش يحافظ على وحدة الشعب ويدافع عن السيادة الوطنية وسلامة التراب الوطني".

وتابع أنه ومهما كانت الظروف فالشعب الجزائرى معروف، شعب عظيم، شعب موحد، وشعب شجاع.