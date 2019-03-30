رئيسة وزراء اسكتلندا: بوريس جونسون "مشعوذ"

لندن /أ ش أ/

وصفت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون، بـ "المشعوذ"، وذلك فى رد فعل غاضب جراء تحوّله المفاجئ عن موقفه المتشدد إزاء اتفاق رئيسة الوزراء تريزا ماى بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وسخرت ستيرجن من التحول الذى أبداه جونسون حيال اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، مصرّة على أنه شخص "مجردٌ من أى مبادئ"، حسبما ذكرت صحيفة الإكسبريس البريطانية.

وكتبت ستيرجن على صفحتها بتويتر: "انتبهوا- هذا مشعوذ، مجرّد من أى مبادئ، وهو طليق، وقد يصطحبه شخص يُدعى جاكوب (ريس-موج)".

وجاءت تصريحات ستيرجن بعد تأكيد جونسون أنه سيتخذ قرارا "مؤلما" بالتصويت لصالح اتفاق ماى بشأن البريكست.

وكتب جونسون على صفحته بتويتر صباح الجمعة قائلا: "أمر مؤلم جدا أن أصوت لصالح هذا الاتفاق، لكننى آمل أن نستطيع الآن العمل معا لإصلاح عيوبه، وتفادى الوقوع فى المصيدة الخاصة بشبكة الأمان الخاصة بأيرلندا (باكستوب)، والعمل الجاد من أجل تحقيق البريكست الذى صوت من أجله الشعب".

ورفض مجلس العموم البريطانى اليوم الجمعة للمرة الثالثة اتفاقا للخروج من الاتحاد الأوروبى.

وتحوّل جونسون اليوم من ناقد عتيد لاتفاق ماى إلى داعم لاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، وسط تكهنات بالتقدم لشغل منصب رئيس الوزراء خلفا لتريزا ماى التى باتت حظوظها فى البقاء فى المنصب على المحك.

وأكدت مصادر مقربة من وزير الخارجية السابق اعتزامه خوض سباق على زعامة حزب المحافظين، وأنه "متأهب" لتدشين حملته.