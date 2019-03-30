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السبت، 30 مارس 2019 05:43 م
خالد صلاح
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رئيسا العراق وموريتانيا يتوجهان إلى تونس للمشاركة فى القمة العربية

السبت، 30 مارس 2019 05:30 م
رئيسا العراق وموريتانيا يتوجهان إلى تونس للمشاركة فى القمة العربية برهم صالح الرئيس العراقى
بغداد /أ ش أ/
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توجه الرئيس العراقى برهم صالح، والرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، على رأس وفدى حكومتيهما إلى تونس للمشاركة فى مؤتمر القمة العربية بدورته الثلاثين والذى سيعقد غدا الأحد.

وذكر بيان للرئاسة -أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن الرئيس العراقى سيجرى عددا من اللقاءات الثنائية مع الرؤساء والحكام العرب المشاركين بالقمة بهدف تطوير العلاقات وتنسيق المواقف بشأن العديد من القضايا على الصعيدين العربى والإقليمي.

كما أفاد مصدر رسمى موريتانى بأن الوفد الذى يرافق الرئيس ولد عبد العزيز يضم وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية.

 


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