ديلى تليجراف: على تيريزا ماى التنحى قريبا

لندن رويترز

قالت صحيفة ديلى تليجراف اليوم السبت إن على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى التنحى من رئاسة الوزراء بعد التفاوض على تمديد مؤقت لعضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى.

وقالت الصحيفة فى مقال افتتاحى "يجب عليها الآن أن ترى، أو يجب إبلاغها، أنها فى حين يمكنها الاجتماع مع الاتحاد الأوروبى للتفاوض على تمديد خروج بريطانيا من التكتل، فإن هذه هى النهاية الطبيعية للطريق. يجب عليها أن ترحل من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ومن أجل حزبها ومن أجل الديمقراطية نفسها".

وعادة ما يقرأ كثيرون من أعضاء حزب المحافظين الذى تتزعمه ماى صحيفة ديلى تليجراف.