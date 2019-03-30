دواوين الوزارات.. وزير النقل يوجه بإزالة تعديات حرم السكة الحديد لاستثمارها

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:



العلاج من الإدمان طوق نجاة الموظفين من الفصل قبل وصول قطار الكشف.. الصحة النفسية: ارتفاع ترددات أعضاء الجهاز الإدارى على عيادات الإدمان بــ14 مستشفى بالجمهورية للتخلص من التعاطى.. ومدير المعامل: نشدد الرقابة

وزارة التربية والتعليم:



طارق شوقى عن "الامتحان الإلكترونى": عمل مصرى نجح فيه مهندسونا ومعلمونا

وزير التعليم: وسط عناوين الفشل والسقوط أقبل الطلاب على الاختبارات الإلكترونية.. شوقى: الامتحان عمل مصرى نجح فيه مهندسونا ومعلمونا.. ويؤكد: مشروع قومى يخدم الدولة فى السنوات المقبلة

وزارة التضامن:



التضامن: تفعيل منظومة حماية الطفل بالتعاون مع اليونيسيف

وزارة التموين:



تعرف على خدمة سيارات الضبطية القضائية والشاشات الإلكترونية لحماية المستهلك

وزارة النقل:



وزير النقل يعقد اجتماعا مع رؤساء شركات الطرق لبحث معدلات تنفيذ المشروعات

وزير النقل يوجه بإزالة تعديات حرم السكة الحديد لاستثمارها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة

وزارة الزراعة:

"الزراعة" توافق على تصدير 13 ألف شتلة فاكهة و5 أطنان تقاوى خلال أسبوع

"الزراعة" تشن حملات مفاجئة بأسواق اللحوم ومحال الجزارة للتأكد من سلامة المعروض

بعد زيادة المساحات.. "الزراعة" تنشر 8 أصناف للأرز مبكرة النضج وعالى الإنتاجية.. المحاصيل الحقلية: جميع التقاوى متوفرة بمنافذ الجمعيات والبحوث.. وطرح منتجات للطراز اليابانى المتحمل للملوحة والمقاوم للأمراض

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول فعاليات "شهر العلوم"

رئيس جامعة القاهرة: بحثنا مع الجانب الروسى الاستفادة من التخصصات المتقدمة لديهم

وزارة القوى العاملة:

مسافر السعودية.. القوى العاملة: صاحب المؤسسة ملزم بعلاجك حال إصابات العمل

القوي العاملة تسلم 47 عقد عمل "فرد أمن" فى الإسماعيلية براتب 2500 جنيه

وزارة الإسكان:

وزير الإسكان: الإنتهاء من تنفيذ 5 آلاف وحدة بـ"الإسكان الاجتماعي"فى مدينة قنا الجديدة

"الإسكان" تعلن عن تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية فندقية بمدينة العلمين الجديدة

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: أهل الباطل لا يعملون إلا فى غياب دعاتنا ولن يعتلى منابرنا إلا أئمتنا

وزير الأوقاف: تنظيم 1000 ملتقى دعوى وتوزيع 500 طن سلع تموينية فى رمضان