خلال ساعات.. استئناف النيابة على براءة "دريم بارك" من تهمة التهرب الضريبى

كتب أحمد حسنى

تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار كمال مسعود، اليوم السبت، استئناف النيابة العامة على حكم"أول درجة" القاضى ببراءة شركة مدينة ملاهى "دريم بارك"، من تهمة التهرب الضريبى.

وتعقد المحاكمة بعضوية المستشارين عبد الرحيم فتحى ومصطفى عفيفى، وسكرتارية محمد صبحى.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى برئاسة المستشار محمد جمال، برأت فى جلستها المنعقدة يوم 4 مارس الحالى، شركة مدينة ملاهى "دريم بارك" من تهمة التهرب الضريبى، ولَم ترتضى النيابة العامة الحكم، فتقدمت باستئناف عليه.

وأسندت النيابة لشركة ملاهى "دريم بارك" بصفتها المستغل لأحد الأماكن الخاصة لأحكام قانون ضريبة الملاهى "ملاهى دريم بارك"، فقد خالف أحكام هذا القانون باستعمال طرق من شأنها التخلص من سداد الضريبة بمخالفته أحكام الإخطار المقدم، بأن قامت الشركة بتحصيل مبالغ دخول أعلى من المقررة على ألعاب معينة وحدائق داخل المدينة، دون توريد الضريبة المستحقة.