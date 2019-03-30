خبير فى جراحات العمود الفقرى والمخ والأعصاب بمستشفى المعادى العسكرى

كتب زكى القاضى

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور جاك مانيو خبير جراحة الأنف والأذن وقاعدة الجمجمة بفرنسا، وذلك فى الفترة من 5 وحتى 19 ابريل القادم.

ويقوم الدكتور جاك مانيو، خلال تلك الفترة بإجراء جراحات الأذن الدقيقة وأورام قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة والأستاذ الدكتور توماس مولر أستاذ طب المخ والأعصاب وخبير علاج الشلل الرعاش والحركات اللاإرادية بجامعة برلين بألمانيا فى الفترة من 13 وحتى 20 ابريل القادم .

كما يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، الأستاذ الدكتور/كريستوفر ميهرن خبير جراحة العمود الفقرى بمركز شون كلينيك ميونيخ بألمانيا خلال الفترة من 14 وحتى 23 ابريل القادم .

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يوميا عدا يومى الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.