video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خبير فى جراحات العمود الفقرى والمخ والأعصاب بمستشفى المعادى العسكرى

السبت، 30 مارس 2019 11:11 ص
خبير فى جراحات العمود الفقرى والمخ والأعصاب بمستشفى المعادى العسكرى عمود فقرى - أرشيفية
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور جاك مانيو  خبير جراحة الأنف والأذن وقاعدة الجمجمة بفرنسا، وذلك  فى الفترة من 5 وحتى 19 ابريل القادم.

ويقوم الدكتور جاك مانيو، خلال تلك الفترة بإجراء جراحات الأذن الدقيقة وأورام قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة  والأستاذ الدكتور توماس مولر أستاذ طب المخ والأعصاب وخبير علاج الشلل الرعاش والحركات اللاإرادية بجامعة برلين بألمانيا فى الفترة من 13 وحتى 20 ابريل القادم .

كما يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، الأستاذ الدكتور/كريستوفر ميهرن  خبير جراحة العمود الفقرى بمركز شون كلينيك ميونيخ بألمانيا  خلال  الفترة من 14 وحتى 23 ابريل القادم .

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يوميا عدا  يومى الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المركز الطبي العالمي يستضيف عددا من الخبراء بجراحة العمود الفقرى

عمود فقرى

مستشفيات الجيش

القوات المسلحة

الجيش المصرى




لا تفوتك
"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة